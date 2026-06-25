В Челябинске стартовал проект «Бабушка на час»

Первой площадкой для реализации инициативы стал комплексный центр социального обслуживания населения в Калининском районе города. Например, бабушка Надежда взялась присмотреть за юным челябинцем Артемом. Вместе они провели время за созданием галереи забавных зверей. Подобные совместные занятия не только развивают воображение и творческие навыки у детей, но и заряжают энергией взрослых. Женщины, вышедшие на пенсию, могут поделиться жизненным опытом, почувствовать себя востребованными. Дети — получить внимание, эмоциональную поддержку и новые впечатления.