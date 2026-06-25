В Челябинске стартовал проект «Бабушка на час»

Социальная инициатива «Бабушка на час», которая объединила «серебряных» волонтеров в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», стартовала в Челябинске. Участницы — активные пенсионерки, готовые проводить свободное время с детьми.
Первой площадкой для реализации инициативы стал комплексный центр социального обслуживания населения в Калининском районе города. Например, бабушка Надежда взялась присмотреть за юным челябинцем Артемом. Вместе они провели время за созданием галереи забавных зверей. Подобные совместные занятия не только развивают воображение и творческие навыки у детей, но и заряжают энергией взрослых. Женщины, вышедшие на пенсию, могут поделиться жизненным опытом, почувствовать себя востребованными. Дети — получить внимание, эмоциональную поддержку и новые впечатления.
В ближайшее время проект «Бабушка на час» запустят еще в шести районах Челябинска.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.