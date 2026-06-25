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ЦБ установил курс доллара выше 75 рублей впервые с начала мая

Банк России (ЦБ РФ) установил курс доллара выше 75 рублей впервые с начала мая. Об этом говорится в данных регулятора.

Банк России (ЦБ РФ) установил курс доллара выше 75 рублей впервые с начала мая. Об этом говорится в данных регулятора.

В последний раз курс доллара превышал отметку 75 рублей 7 мая.

Официальные курсы валют на пятницу, 26 июня: доллар — 75,63 рубля (плюс 0,86 рубля);евро — 85,77 рубля (плюс 0,59 рубля); юань — 11,04 рубля (плюс 0,07 рубля).

Курс, установленный Центральным банком, используется для расчетов по различным финансовым инструментам, включая замещающие облигации и фьючерсы на доллар и евро.

К концу мая курс доллара достиг 71,6 рубля, приблизившись к минимуму с 2023 года. Однако стойкого укрепления рубля все равно не ожидается. Такими прогнозами с «Вечерней Москвой» поделились эксперты.

Во время весеннего падения доллара россиянам рекомендовали обратить внимание на товары из-за рубежа. Насколько упала в цене импортная техника, «Вечерняя Москва» тоже обсудила с экспертами.

По словам главы Сбера Германа Грефа, эксперты кредитной организации считают, что доллар в конце текущего года можно будет купить за 85−90 рублей. Однако сам Греф считает, что доллар будет стоить немного дороже — 90−95 рублей.

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