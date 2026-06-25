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В СК предложили дополнить уголовный кодекс пунктом об ИИ

Советник главы СК предложил дополнить статью 63 УК отягчяющим обстоятельством, включающим совершение преступления с использованием ИИ.

Источник: РБК

Советник главы Следственного комитета России Александр Федоров предложил ввести дополнение в статью УК России об отягчающих обстоятельствах, добавив к ним совершение преступления с использованием искусственного интеллекта (ИИ). С таким предложением Федоров выступил на полях Петербургского международного юридического форума.

«В этой связи представляется целесообразным проработать вопрос о дополнении статьи 63 Уголовного кодекса отягчающим обстоятельством, включающим совершение умышленного преступления с использованием технологий искусственного интеллекта», — сказал он, указав на высокую общественную опасность использования ИИ в преступных целях.

В конце мая председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил провести анализ судебных дел, затрагивающих сферу использования технологий ИИ. По итогам изучения судебной практики Верховный суд при необходимости даст разъяснения для обеспечения ее единообразия.

22 июня в пресс-службе МВД сообщили, что алгоритмы нейросетей, включая чат-бота ChatGPT, перенаправляли пользователей на мошеннические ресурсы, предназначенные для хищения денег и личных данных.

«По версии специалистов, злоумышленники могли использовать метод “отравления данных”. Они намеренно распространяли в сети ложную информацию с фальшивыми отзывами, автоматически генерируемые сообщения для форумов и поддельные сведения для индексации», — заявили в ведомстве.

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