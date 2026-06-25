В Иркутске провели профилактическую акцию «День здоровья»

Всего на приеме у специалистов побывало около тысячи человек. Каждый из них смог сдать экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин, тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты B и C, сифилис. Врачи провели ультразвуковые исследования щитовидной железы и почек, электрокардиографию, флюорографию и маммографию. Желающие также измерили артериальное давление, объем легких, силу мышц. Все участники акции получили индивидуальные консультации и рекомендации от терапевта, онколога, психиатра-нарколога и психолога.