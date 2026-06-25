В Иркутске провели профилактическую акцию «День здоровья»

Медицинские работники обследовали всех желающих на открытой площадке у торгового центра в Иркутске, где состоялась масштабная профилактическая акция «День здоровья» в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.
Всего на приеме у специалистов побывало около тысячи человек. Каждый из них смог сдать экспресс-анализы крови на глюкозу и холестерин, тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты B и C, сифилис. Врачи провели ультразвуковые исследования щитовидной железы и почек, электрокардиографию, флюорографию и маммографию. Желающие также измерили артериальное давление, объем легких, силу мышц. Все участники акции получили индивидуальные консультации и рекомендации от терапевта, онколога, психиатра-нарколога и психолога.
«Акция “День здоровья” дает возможность каждому жителю оценить ключевые показатели организма, выявить факторы риска на ранней стадии и получить профессиональный совет. Мы делаем диагностику доступной и максимально удобной: достаточно прийти с паспортом в удобное время. Уверен, что такой формат поможет многим иркутянам вовремя позаботиться о себе и своих близких», — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.