Восстановление Дома Самгина завершили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили восстановление Дома Самгина на Сенной площади. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем МАХ-канале.
При реконструкции специалисты использовали исторические фотографии и сохранившиеся чертежи. Здание, по словам Никитина, находилось в ужасающем состоянии.
В процессе восстановления пришлось пройти через залы судов, борьбу с мошенниками, схемы с обратными выкупами. Жилые помещения дома имели разные статусы и степень юридической чистоты. Ситуацию усугубил и пожар, произошедший четыре года назад.
Теперь восстановление дома завершено. «И сегодня здание снова становится одним из главных символов площади!» — заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что Дом П. Я. Ильиной в Нижнем Новгороде продан на торгах.