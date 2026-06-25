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Восстановление Дома Самгина завершили в Нижнем Новгороде

При реконструкции специалисты использовали исторические фотографии и сохранившиеся чертежи.

В Нижнем Новгороде завершили восстановление Дома Самгина на Сенной площади. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем МАХ-канале.

При реконструкции специалисты использовали исторические фотографии и сохранившиеся чертежи. Здание, по словам Никитина, находилось в ужасающем состоянии.

В процессе восстановления пришлось пройти через залы судов, борьбу с мошенниками, схемы с обратными выкупами. Жилые помещения дома имели разные статусы и степень юридической чистоты. Ситуацию усугубил и пожар, произошедший четыре года назад.

Теперь восстановление дома завершено. «И сегодня здание снова становится одним из главных символов площади!» — заключил губернатор.

Ранее сообщалось, что Дом П. Я. Ильиной в Нижнем Новгороде продан на торгах.