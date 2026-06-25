В Челябинске выбрали название для межуниверситетского кампуса

Межуниверситетский кампус, который строится в Челябинске при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», получит название «Южный Урал», сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По информации Южно-Уральского государственного университета, уже к сентябрю 2026 года шесть новых гостиниц межуниверситетского кампуса примут более трех тысяч студентов. А в 2027-м строители завершат возведение научно-образовательного комплекса с конференц-залом, современными лабораториями и образовательными пространствами.
«Уверен, что межуниверситетский кампус в Челябинской области позволит ответить на основные вызовы, которые так или иначе найдут свое отражение в социально-экономическом и научном развитии региона. В частности, будут созданы необходимые условия для достижения научно-технологической безопасности и суверенитета, решен вопрос дефицита высококвалифицированных научных и инженерных кадров», — отметил ректор вуза Александр Вагнер.
В дальнейшем университету предстоит совместная работа с индустриальными партнерами по наполнению кампуса и подготовке инженерных кадров.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.