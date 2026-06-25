В Челябинске выбрали название для межуниверситетского кампуса

«Уверен, что межуниверситетский кампус в Челябинской области позволит ответить на основные вызовы, которые так или иначе найдут свое отражение в социально-экономическом и научном развитии региона. В частности, будут созданы необходимые условия для достижения научно-технологической безопасности и суверенитета, решен вопрос дефицита высококвалифицированных научных и инженерных кадров», — отметил ректор вуза Александр Вагнер.