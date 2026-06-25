Визовый центр Италии увеличил срок рассмотрения виз россиянам до 60 дней

В связи с новыми правилами сотрудники центра настоятельно рекомендуют путешественникам подавать пакеты документов как можно раньше. Оптимальным сроком для обращения в визовый центр считается период не позднее чем за три месяца до запланированной даты поездки. В настоящий момент в московском представительстве запись на прием открыта на середину июля 2026 года, однако в электронной системе время от времени появляются свободные окошки на более ранние даты.