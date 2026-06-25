Губернатор Курганской области обвинил интернет в демографическом кризисе

23 июня губернатор выступил на заседании в рамках межрегионального семейного форума «Демография. Воспитание. Защита жизни». Там он заявил, что демография в России — проблема номер один. Проблему снижения рождаемости, считает господин Шумков, невозможно решить только финансовыми мерами, поскольку негативное влияние на сознание молодежи остается ключевым фактором.