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Губернатор Курганской области обвинил интернет в демографическом кризисе

Интернет стал главной причиной демографического кризиса в России. Такое мнение 24 июня высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

Интернет стал главной причиной демографического кризиса в России. Такое мнение 24 июня высказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в Telegram-канале.

«Около 80% информационного контента формирует у молодых людей установки против рождения детей. И все больше молодых людей делают выбор в пользу малодетности либо бездетности вообще», — считает господин Шумков.

23 июня губернатор выступил на заседании в рамках межрегионального семейного форума «Демография. Воспитание. Защита жизни». Там он заявил, что демография в России — проблема номер один. Проблему снижения рождаемости, считает господин Шумков, невозможно решить только финансовыми мерами, поскольку негативное влияние на сознание молодежи остается ключевым фактором.