Журналист Sky News заявил, что военный ВСУ расстрелял автомобиль телеканала

— Договорились с пресс-офицером, что машину спрячут, а водителю позволят посидеть в штабе, в укрытии… Позже оказалось, что в КСП ее не пригласили, сказали сидеть в машине, а пресс-офицер сам пошел в укрытие. Где-то в 23:30 к водителю кто-то подошел и в упор расстрелял машину со стороны водительского места, — написал репортер.