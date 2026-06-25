Журналист британского телеканала Sky News Азад Сафаров заявил, что военнослужащий из штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» расстрелял автомобиль, в котором находилась женщина-водитель. Соответствующий пост появился в его социальных сетях.
Он рассказал, что в марте 2025 года два автомобиля прибыли на съемку вблизи фронта, было решено оставить одну из машин в командно-сборном пункте (КСП) вместе с водителем.
— Договорились с пресс-офицером, что машину спрячут, а водителю позволят посидеть в штабе, в укрытии… Позже оказалось, что в КСП ее не пригласили, сказали сидеть в машине, а пресс-офицер сам пошел в укрытие. Где-то в 23:30 к водителю кто-то подошел и в упор расстрелял машину со стороны водительского места, — написал репортер.
Сафаров отметил, что женщина не пострадала, поскольку автомобиль был бронирован, однако на кузове осталось 12 следов от пуль. Вскоре другой военный начал собирать гильзы и приказал водителю немедленно уехать, угрожая, что в противном случае «будет хуже».
Он также добавил, что молчал больше года, полагая, что это может быть единичный случай. Журналист подчеркнул, что Sky News мог бы поднять этот вопрос на международном уровне, но не стал этого делать.
В июне американский журналист Кристофер Хелали призвал коллег из изданий CNN, Fox News и MSNBC посетить Донбасс, чтобы своими глазами увидеть преступления ВСУ.