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Специалисты UserGate uFactor заявили об уязвимости в Microsoft Exchange Server

Хакеры могут похитить с корпоративных серверов нужные им внутренние файлы компаний.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты российского центра мониторинга и реагирования на киберугрозы UserGate uFactor выявили уязвимости высокого уровня опасности в корпоративном почтовом сервере Microsoft Exchange Server. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на компанию.

Эксперты отметили, что для проведения атаки хакерам не нужны права администратора, а достаточно взломать учетную запись любого рядового сотрудника. Затем с корпоративных серверов злоумышленники могут похитить нужные им внутренние файлы.

«Многие компании по всему миру используют Microsoft Exchange для организации корпоративной почтовой системы, эта уязвимость может стать трендовой на ближайшие полгода», — предупредили в компании.

Специалисты рекомендовали не дожидаться, пока этой уязвимостью воспользуются, а принимать срочные меры. Так в перечень защитных действий входят обновление программного обеспечения, усиление сетевого контроля и проверка настроек сервера.

Как писал сайт KP.RU, ранее в мессенджере Telegram обнаружили критическую уязвимость, опасность которой оценивается на 9,8 по десятибалльной шкале. Эта брешь в защите приложения может дать злоумышленникам возможность захватывать аккаунты без ведома пользователей и контролировать их переписку.