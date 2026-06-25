Специалисты UserGate uFactor заявили об уязвимости в Microsoft Exchange Server

Как писал сайт KP.RU, ранее в мессенджере Telegram обнаружили критическую уязвимость, опасность которой оценивается на 9,8 по десятибалльной шкале. Эта брешь в защите приложения может дать злоумышленникам возможность захватывать аккаунты без ведома пользователей и контролировать их переписку.