Премьера откроет театральный сезон в Камышине Волгоградской области

Комедия по произведениям Ивана Тургенева и Федора Достоевского откроет очередной сезон в Камышинском драматическом театре в Волгоградской области, сообщили в региональном центре информационного и материально-технического обеспечения. На премьере можно побывать с помощью Пушкинской карты — эта программа реализуется при поддержке нацпроекта «Семья».
В основе комедии «Господа, вы будете смеяться!» — пьеса «Провинциалка» Ивана Тургенева и рассказ «Чужая жена и муж под кроватью» Федора Достоевского. По словам режиссера спектакля Юлии Мельниковой, в произведениях русских классиков заложен своеобразный «код» современных взаимоотношений между мужчиной и женщиной.
В постановочную группу также вошли волгоградские сценограф Салават Гюльамиров и художник по костюмам Екатерина Журавлева. Среди актеров, занятых в спектакле, — заслуженный артист России Николай Штабной. Работа над постановкой продолжится в августе, а первый показ запланирован на 26 сентября 2026 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.