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Купол Рейхстага в ФРГ решили закрыть из-за жары

Власти ФРГ приняли решение закрыть стеклянный купол исторического здания Рейхстага и террасу для посещения в ближайшие выходные, заявили в парламенте.

Власти ФРГ приняли решение закрыть стеклянный купол исторического здания Рейхстага и террасу для посещения в ближайшие выходные, заявили в парламенте.

Метеорологи заявили, что воздух в выходные может прогреться до 44 выше нуля.

Уже запланированные визиты туристов были отменены.

Другие европейские страны также столкнулись с жарой. В Великобритании второй день подряд был установлен рекорд тепла для июня.

Читайте материал «Стали известны подробности массового отключения электричества во Франции».

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