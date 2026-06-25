Купол Рейхстага в ФРГ решили закрыть из-за жары

Власти ФРГ приняли решение закрыть стеклянный купол исторического здания Рейхстага и террасу для посещения в ближайшие выходные, заявили в парламенте.
Метеорологи заявили, что воздух в выходные может прогреться до 44 выше нуля.
Уже запланированные визиты туристов были отменены.
Другие европейские страны также столкнулись с жарой. В Великобритании второй день подряд был установлен рекорд тепла для июня.
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