Власти Ростовской области ищут деньги на строительство Темерницкого диаметра

Соглашение о сотрудничестве в дорожной сфере, включающее строительство диаметра, подписали в июне на ПМЭФ. Однако пока это только соглашение о намерениях. Для анализа финансовой модели привлекли госкомпанию «Автодор». Власти хотят точно рассчитать стоимость, чтобы не допустить превышения бюджета.