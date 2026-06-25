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Власти Ростовской области ищут деньги на строительство Темерницкого диаметра

Финансирование Темерницкого скоростного диаметра в Ростове пока не определено.

Источник: Комсомольская правда

Источники финансирования строительства Темерницкого скоростного диаметра в Ростове-на-Дону пока не определены. Власти изучают возможные варианты реализации проекта. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова на пресс-конференции.

Соглашение о сотрудничестве в дорожной сфере, включающее строительство диаметра, подписали в июне на ПМЭФ. Однако пока это только соглашение о намерениях. Для анализа финансовой модели привлекли госкомпанию «Автодор». Власти хотят точно рассчитать стоимость, чтобы не допустить превышения бюджета.

Реализация возможна только в формате концессии, но кто станет концессионером — пока обсуждается.

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