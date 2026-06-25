Полиция в Дании не нашла доказательств появления дронов у аэропортов в 2025 году

В связи с отсутствием улик правоохранители приняли решение прекратить дальнейшее производство по этому делу. Также министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен отмечал, что у властей нет ни одного доказательства причастности России к этим инцидентам. По словам главы оборонного ведомства, личность или структура, стоящая за произошедшим, до сих пор остаются неизвестными.