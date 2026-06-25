Суд отказал Росприроднадзору в иске к «Лебедянскому водоканалу» за выбросы в Дон

Иск был подан в октябре прошлого года, сумма требований составляла 99 млн руб. Мотивы решения суда не разглашаются. В мае по аналогичному иску Росприроднадзора на 12,5 млн руб. суд уже отказывал ведомству. Тогда причиной отказа стал зачет суммы нанесенного ущерба фактическими расходами предприятия на строительство очистных сооружений в размере 120,5 млн руб.