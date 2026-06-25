Суд отправил в колонию 16-летнего зеленоградца за склонение подростков к наркотикам

При назначении наказания судом учтено несовершеннолетние подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном. Его действия квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ как склонение к потреблению наркотических средств, если оно совершено в отношении несовершеннолетнего.