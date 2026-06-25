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Суд отправил в колонию 16-летнего зеленоградца за склонение подростков к наркотикам

Подсудимому назначено 4 года воспитательной колонии.

Зеленоградский районный суд вынес приговор в отношении 16-летнего местного жителя, который склонил к употреблению наркотика несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

18 января 2026 года юноша, находясь в Зеленоградске, предложил двум подросткам, 2011 и 2010 года рождения, употребить каннабис, на что они согласились. Помимо признательных показаний подсудимого, его вина подтвердилась совокупностью исследованных доказательств.

При назначении наказания судом учтено несовершеннолетние подсудимого, признание вины и раскаяние в содеянном. Его действия квалифицированы по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ как склонение к потреблению наркотических средств, если оно совершено в отношении несовершеннолетнего.

Приговором Зеленоградского районного суда зеленоградцу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор не вступил в законную силу.