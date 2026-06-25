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ЕСПЧ признал незаконным увольнение бывшего главы КС Украины Шевчука

ЕСПЧ обязал Украину выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро.

Источник: Комсомольская правда

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал незаконным увольнение бывшего председателя Конституционного суда (КС) Украины Станислава Шевчука с должности в 2019 году. Об этом говорится в решении инстанции.

«Суд единогласно … постановляет, что имело место нарушение статьи 6 параграфа 1 Конвенции в отношении требования беспристрастности. Суд постановляет, что имело место нарушение статьи 8 Конвенции», — говорится в документе.

Кроме того, суд обязал Украину в течение трех месяцев выплатить Шевчуку компенсацию в размере двух тысяч евро. В случае невыплаты в срок на эту сумму начнут начисляться проценты.

Как писал сайт KP.RU, 14 мая 2019 года Шевчук прокомментировал свое отстранение от должности руководителя КС. По его словам, речь идет о тяжком уголовном преступлении, связанном со «свержением конституционного строя», которое было совершено «в спешке, с грубыми и вопиющими нарушениями Конституции Украины, закона Украины “О Конституционном Суде”, регламента Конституционного Суда Украины».

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