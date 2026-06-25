Русский язык полностью запретят в учреждениях Минкультуры Латвии

Министерство культуры Латвии полностью запретит использование русского языка в учреждениях, находящихся в его ведении. Это касается сайтов, рекламы и международных мероприятий, сообщает местное агентство LSM.
Кроме того, русский язык запретят в качестве языка посредника для обучения украинцев или представителей других национальностей по программам для беженцев.
Единственное исключение сделано для оригинальных художественных произведений на русском языке. Министерские требования должны быть выполнены до 30 июля.
До этого комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении законопроект, который значительно ограничивает вещание на русском языке на общественном телевидении.
Живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.
В декабре министр иностранных дел страны Байба Браже пожаловалась в сервис заказа такси из-за того, что водитель во время поездки в Риге разговаривал с ней на русском языке.