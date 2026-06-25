Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русский язык полностью запретят в учреждениях Минкультуры Латвии

Министерство культуры Латвии полностью запретит использование русского языка в учреждениях, находящихся в его ведении. Это касается сайтов, рекламы и международных мероприятий, сообщает местное агентство LSM.

Министерство культуры Латвии полностью запретит использование русского языка в учреждениях, находящихся в его ведении. Это касается сайтов, рекламы и международных мероприятий, сообщает местное агентство LSM.

Кроме того, русский язык запретят в качестве языка посредника для обучения украинцев или представителей других национальностей по программам для беженцев.

Единственное исключение сделано для оригинальных художественных произведений на русском языке. Министерские требования должны быть выполнены до 30 июля.

До этого комиссия сейма Латвии по правам человека и общественным делам одобрила в первом чтении законопроект, который значительно ограничивает вещание на русском языке на общественном телевидении.

Живущий в Прибалтике россиянин рассказал, что в Латвии стали открывать школы с русскоязычными учителями для того, чтобы привлекать рабочих с семьями из России и Белоруссии.

В декабре министр иностранных дел страны Байба Браже пожаловалась в сервис заказа такси из-за того, что водитель во время поездки в Риге разговаривал с ней на русском языке.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше