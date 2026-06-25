На территории порта в Пионерском открыли платную парковку. Об этом сообщает телеграм-канал «Морской Калининград».
«В связи с сезонным ростом туристического потока оператором морского терминала в Пионерском принято решение об открытии стоянки морского терминала для размещения автотранспорта отдыхающих и туристов», — говорится в сообщении.
При въезде на стоянку взимается разовый сбор в размере 500 рублей, пока доступна только безналичная оплата. Время стоянки — до 12 часов без ограничений с момента появления. Въезд возможен с 8 до 20 часов. На стоянке также можно размещать большегрузный транспорт и туристические автобусы.
Уточняется, что право на бесплатную стоянку при предъявлении удостоверения или подтверждающих документов имеют: ветераны Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и участники ликвидации её последствий; Герои РФ, СССР и Социалистического Труда; кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы III степени; а также инвалиды I, II и III групп.