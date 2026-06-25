Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На территории порта в Пионерском открыли платную парковку

При въезде на стоянку морского терминала взимается разовый сбор в размере 500 рублей.

На территории порта в Пионерском открыли платную парковку. Об этом сообщает телеграм-канал «Морской Калининград».

«В связи с сезонным ростом туристического потока оператором морского терминала в Пионерском принято решение об открытии стоянки морского терминала для размещения автотранспорта отдыхающих и туристов», — говорится в сообщении.

При въезде на стоянку взимается разовый сбор в размере 500 рублей, пока доступна только безналичная оплата. Время стоянки — до 12 часов без ограничений с момента появления. Въезд возможен с 8 до 20 часов. На стоянке также можно размещать большегрузный транспорт и туристические автобусы.

Уточняется, что право на бесплатную стоянку при предъявлении удостоверения или подтверждающих документов имеют: ветераны Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и участники ликвидации её последствий; Герои РФ, СССР и Социалистического Труда; кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы III степени; а также инвалиды I, II и III групп.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше