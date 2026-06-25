На территории порта в Пионерском открыли платную парковку

При въезде на стоянку взимается разовый сбор в размере 500 рублей, пока доступна только безналичная оплата. Время стоянки — до 12 часов без ограничений с момента появления. Въезд возможен с 8 до 20 часов. На стоянке также можно размещать большегрузный транспорт и туристические автобусы.