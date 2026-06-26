Петербургских школьников вывезли из «Артека» после закрытия детского отдыха в Крыму

По её словам, на момент отмены заездов в Крыму находились 257 детей из Петербурга. Значительная часть из них — это ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые получили путёвки за счёт городского бюджета. Часть школьников была оперативно перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальных доставили в Северную столицу.