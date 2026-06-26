Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петербургских школьников вывезли из «Артека» после закрытия детского отдыха в Крыму

Расходы на транспортировку взял на себя город.

Источник: Piter.TV

Делегация из 99 петербургских школьников, отдыхавших в международном детском центре «Артек», вернулась домой 25 июня. Такое решение было принято после того, как власти Республики Крым приостановили приём детей в оздоровительные учреждения региона до 1 сентября. Об этом сообщила вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина, передает телеканал «Санкт-Петербург».

По её словам, на момент отмены заездов в Крыму находились 257 детей из Петербурга. Значительная часть из них — это ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые получили путёвки за счёт городского бюджета. Часть школьников была оперативно перенаправлена в лагеря Краснодарского края, остальных доставили в Северную столицу.

Вице-губернатор уточнила, что все расходы по возвращению детей из Анапы и других точек город взял на себя. Кроме того, родителям вернут стоимость путёвок в полном объёме.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше