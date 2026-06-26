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В Крыму реорганизуют Феодосийский медицинский центр

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. Совет министров Крыма принял распоряжение о реорганизации Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Феодосийский медицинский центр». Соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.

«Реорганизовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения РК “Феодосийский медицинский центр” (ул. Генерала Горбачева, 6) в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения здравоохранения РК “Стоматологическая поликлиника г. Феодосии” (ул. Десантников, 5)», — говорится в тексте документа.

Отмечается, что Феодосийский медицинский центр является правопреемником прав и обязанностей стоматологической поликлиники Феодосии.

Согласно распоряжению, будет создана комиссия по прекращению деятельности стоматологической поликлиники, председателем назначен главный врач учреждения Александр Рогозянский.

«О результатах выполнения настоящего распоряжения проинформировать Совет министров РК до 15 декабря 2026 года», — сообщается в документе.

Ранее сообщалось, что налоговые органы Крыма завершили процесс реорганизации и перешли на двухуровневую систему управления.

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