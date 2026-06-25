Король поп-музыки в Москве: 17 лет без Майкла. Как столица помнит легенду

Сегодня, 25 июня 2026 года, в Москве вспоминают Майкла Джексона. Ровно 17 лет назад не стало короля поп-музыки, но его наследие продолжает жить в сердцах миллионов россиян. В столице в этот день проходят памятные мероприятия. В фан-клубах и на неформальных встречах поклонники делятся воспоминаниями о творчестве артиста, чьи хиты продолжают звучать по всему миру. Для Москвы Майкл Джексон — не просто звезда западной сцены. Его связь с городом стала по-настоящему исторической: 30 лет назад, в 1996 году, он приезжал в столицу с мировым турне, и этот концерт стал для российских фанатов событием на всю жизнь. Интерес к фигуре Джексона в России не угасает. За прошедший год в столице не раз обсуждали его наследие — от тематических вечеров до показов, посвященных его творчеству. Символическая связь времен сработала без лишних слов. Сегодня в центре города можно заметить необычно много людей в футболках с изображением артиста и портретами музыканта. На скамейках у мест, связанных с его приездом, сидят те, кто был на концерте 30 лет назад, и те, кто родился уже после смерти кумира. Они пересматривают записи, листают старые альбомы и тихо подпевают знакомым мелодиям.17 лет — немало. Но в этот день Москва вновь доказывает: настоящую любовь не остановить ни временем, ни расстоянием. Пока звучат его песни, Майкл Джексон остается с нами.