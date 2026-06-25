Тарасова: Поправка МОК должна покончить с отстранением российских фигуристов

— Наверное, она (президент МОК Кирсти Ковентри — прим. «ВМ») борется (за спорт вне политики — прим. «ВМ»), если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам, — подчеркнула Тарасова в беседе с РИА Новости.