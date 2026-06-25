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Тарасова: Поправка МОК должна покончить с отстранением российских фигуристов

Принятие Международным олимпийским комитетом (МОК) поправки в Олимпийской хартии должно прервать четырехлетнее отстранение российских фигуристов от международных соревнований. Об этом в четверг, 25 июня, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Принятие Международным олимпийским комитетом (МОК) поправки в Олимпийской хартии должно прервать четырехлетнее отстранение российских фигуристов от международных соревнований. Об этом в четверг, 25 июня, заявила заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

24 июня в швейцарской Лозанне сессия МОК приняла поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния. Теперь пятый пункт хартии предписывает, что «спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время».

— Наверное, она (президент МОК Кирсти Ковентри — прим. «ВМ») борется (за спорт вне политики — прим. «ВМ»), если такое заявление делает. Самое главное, чтобы нас допустили. Если нас опять не допустят пятый год, то можно будет только матом сказать. Нам важен результат борьбы. Я надеюсь на то, что это конец нашим посиделкам, — подчеркнула Тарасова в беседе с РИА Новости.

18 марта резидент России Владимир Путин заявил, что Международному олимпийскому комитету стоит прекратить заниматься «фокусами» и сделать спорт вне политики. Кроме того, Путин заявил, что российские спортсмены совершили настоящий подвиг на прошедших в Италии Паралимпийских играх.