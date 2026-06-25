Воронежец осужден за призывы к экстремизму и оправдание терроризма

Второй Западный окружной военный суд признал 32-летнего Алексея Дыбова виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета (ч. 2 ст. 280 УК РФ — до пяти лет лишения свободы), и публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — до семи лет лишения свободы). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и запретом на три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей. Об этом сообщили в прокуратуре области.