В Екатеринбурге в День молодежи запретят продажу алкоголя

В парке Маяковского в День молодежи откроется более 20 тематических площадок. Там пройдут турнир по мини-футболу, мастер-класс по практической медицине и казачьи народные забавы. Кроме того, в шатре Волонтерского центра РМК откроется фотовыставка «Волонтерство в лицах». Гости смогут вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга, изготовить окопные свечи и сухой душ для бойцов, написать письма солдатам, пройти карьерные консультации, поучаствовать в финансовых квизах и лектории, встретиться с Героем России Сергеем Ворониным. На художественной площадке парка студенты УрГАУ создадут арт-объект «Конь-огонь», отражающий локальную идентичность Урала. Завершится праздник выступлением исполнителя Burito.