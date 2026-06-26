В Уфе группа AY YOLA рассказала о секрете успеха и новом проекте

— Наш секрет — в открытом сердце, люди очень тонко чувствуют притворство. Когда что-то делается от чистого сердца — это откликается, — отметил музыкант. — За минувший год мы проехали страну вдоль и поперёк, к нам на концерты приходят и детишки, и старики за 80 лет. А ведь человек всю жизнь остается ребенком, который хранит в сердце детскость.