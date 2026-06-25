Американка возрастом 109 лет назвала секретами долголетия бога, гольф и ходьбу

Старейшая жительница округа Монро в американском штате Нью-Йорк Ида Аньелло, которая родилась 21 июня 1917 года, рассказала, что секретом ее долголетия является божественное покровительство. Также она отметила, что всегда вела активный образ жизни, играла в гольф и занималась ходьбой, считая шаги. Об этом в воскресенье, 21 июня, сообщил портал Yahoo News.
Большую часть жизни женщина посвятила работе в благотворительных фондах. В частности, она создала проект по борьбе с загрязнением воздуха, устраивала поездки детей на природу летом и собирала одежду для малоимущих. До последнего времени американка жила самостоятельно, но недавно перенесла пневмонию и в данный момент находится в реабилитационном центре для пожилых, передает портал.
17 марта в таиландской провинции Лампхун обнаружили женщину по имени Куйче Читсакунват, которая, согласно ее удостоверению личности, родилась в 1900 году, благодаря чему является самым старым человеком в истории. Причинами своего долголетия женщина назвала вегетарианство и духовные практики. Удостоверение личности Куйче Читсакунват выдали в 2009 году.