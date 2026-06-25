Американка возрастом 109 лет назвала секретами долголетия бога, гольф и ходьбу

Большую часть жизни женщина посвятила работе в благотворительных фондах. В частности, она создала проект по борьбе с загрязнением воздуха, устраивала поездки детей на природу летом и собирала одежду для малоимущих. До последнего времени американка жила самостоятельно, но недавно перенесла пневмонию и в данный момент находится в реабилитационном центре для пожилых, передает портал.