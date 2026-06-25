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Декретные выплаты получили 272 студентки в Волгоградской области

В Волгоградской области пособие по беременности и родам было назначено 272 студенткам.

В Волгоградской области пособие по беременности и родам было назначено 272 студенткам. Такое количество молодых женщин, которые решили совместить учебу и материнство, было зафиксировано за 1,5 года — время действия новой социальной выплаты.

Как пояснили в СФР по региону, с начала 2025 года в Волгоградской области пособие по беременности и родам, рассчитанное на основе прожиточного минимума, стали получать студентки и аспирантки очной формы обучения вузов, колледжей, училищ и техникумов. Бюджетная или платная форма обучения на эту выплату не сказывается.

Размер выплаты зависит от продолжительности отпуска и региона проживания.