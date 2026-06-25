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Число погибших во время землетрясения в Венесуэле увеличилось до 188 человек

Под завалами в Венесуэле могут оставаться около 200 человек.

Источник: Комсомольская правда

Число погибших в результате мощного землетрясения в Венесуэле выросло до 188 человек. Спикер парламента Хорхе Родригес сообщил агентству Reuters, что количество раненых превысило полторы тысячи человек. По последним данным, под завалами разрушенных зданий могут оставаться еще около 200 граждан.

По словам представителя властей, стихия нанесла серьезный урон инфраструктуре страны. Примерно 250 строений получили повреждения, а часть из них была полностью уничтожена. Серьезные последствия затронули и промышленный сектор.

Из-за сбоев в подаче электричества, спровоцированных подземными толчками, временно остановлен нефтеперерабатывающий завод Эль-Палито. Источники уточняют, что работа предприятия приостановлена до выяснения обстоятельств и устранения аварий. Это может повлиять на топливный рынок региона.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,5 произошло накануне поздно вечером. Специалисты уже назвали его самым разрушительным в стране за последние сто лет. Жители до сих пор опасаются повторных толчков, хотя официальных предупреждений о новых афтершоках пока не поступало.

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