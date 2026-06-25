Советские символы исчезнут из здания в Таллине

Ранее сообщалось и о других изменениях, связанных с историческими и географическими обозначениями в Эстонии. В частности, по данным AgoraVox, в паспортах части жителей страны были изменены сведения в графе, указывающей место рождения: упоминание России в этих документах больше не отображается.