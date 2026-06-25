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Советские символы исчезнут из здания в Таллине

Власти Эстонии приняли решение демонтировать советскую символику в Центре мероприятий Mere в Таллине, который ранее был известен как Центр русской культуры.

Власти Эстонии приняли решение демонтировать советскую символику в Центре мероприятий Mere в Таллине, который ранее был известен как Центр русской культуры. О предстоящих изменениях сообщает издание Postimees.

Согласно опубликованной информации, работы по обновлению интерьера должны пройти в первой половине июля. Одним из основных изменений станет демонтаж герба Эстонской ССР с изображением серпа и молота, расположенного над сценой в парадном зале здания.

Кроме того, планируется скрыть потолочную роспись, на которой присутствует изображение красного флага. Также в рамках переоформления пятиконечные звезды в декоративных элементах заменят деталями, выполненными в стиле ар-деко.

Как отмечает издание, изменения затронут именно внутреннее оформление зала и связаны с отказом от использования советской символики в общественном пространстве.

Ранее сообщалось и о других изменениях, связанных с историческими и географическими обозначениями в Эстонии. В частности, по данным AgoraVox, в паспортах части жителей страны были изменены сведения в графе, указывающей место рождения: упоминание России в этих документах больше не отображается.

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