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Редкий Шагал и неожиданный Бакст: выставка в Музее русского импрессионизма

В год своего 10-летия Музей русского импрессионизма делает акцент на малоизвестных работах знаменитых мастеров и на художниках, чьи имена были по разным причинам забыты. Такова и новая экспозиция — «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма», где показали незнакомые широкой публике работы Марка Шагала, неожиданного и непривычного Льва Бакста, которого мы больше знаем как театрального художника. Изюминкой выставки стали ученики школы Званцевой с драматичной судьбой, такие как Мейер Шехель и Варвара Климович-Топер, чьи работы, кстати, не представлены на выставке — они считаются утраченными, а память о художнице увековечила ее соученица Надежда Лермонтова, которая тоже рано ушла из жизни. Выставка собрана по принципу изучения методов ее великих преподавателей — Мстислава Добужинского, Льва Бакста и Кузьмы Петрова-Водкина и показывает, как учителя и ученики взаимно влияли друг на друга.

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В год своего 10-летия Музей русского импрессионизма делает акцент на малоизвестных работах знаменитых мастеров и на художниках, чьи имена были по разным причинам забыты. Такова и новая экспозиция — «Школа Званцевой. Лаборатория модернизма», где показали незнакомые широкой публике работы Марка Шагала, неожиданного и непривычного Льва Бакста, которого мы больше знаем как театрального художника. Изюминкой выставки стали ученики школы Званцевой с драматичной судьбой, такие как Мейер Шехель и Варвара Климович-Топер, чьи работы, кстати, не представлены на выставке — они считаются утраченными, а память о художнице увековечила ее соученица Надежда Лермонтова, которая тоже рано ушла из жизни.

Выставка собрана по принципу изучения методов ее великих преподавателей — Мстислава Добужинского, Льва Бакста и Кузьмы Петрова-Водкина и показывает, как учителя и ученики взаимно влияли друг на друга.