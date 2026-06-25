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«Хотел бы немножко задрать нос»: Алексей Воробьёв борется с искушениями

Актер Алексей Воробьёв на показе российского фильма рассказал, что как и все, порой, не может отлипнуть от гаджетов. Он пытается бороться с этим, но руки, как говорится, сами тянутся. В картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» он вообще играет роль отца девочки, которая из-за любви к гаджетам попала в игру. Как же старается решить проблему с гаджетами сам Алексей в реальной жизни, он рассказал на видео.

Актер Алексей Воробьёв на показе российского фильма рассказал, что как и все, порой, не может отлипнуть от гаджетов. Он пытается бороться с этим, но руки, как говорится, сами тянутся. В картине «Летом всякое бывает. Побег из Сколбора» он вообще играет роль отца девочки, которая из-за любви к гаджетам попала в игру. Как же старается решить проблему с гаджетами сам Алексей в реальной жизни, он рассказал на видео.