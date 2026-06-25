Исторический «Дом Самгина» восстановили в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили восстановление «Дома Самгина» на площади Сенной. Об этом сообщил в МАХ-канале губернатор Глеб Никитин.
Здание, находившееся в аварийном состоянии, серьезно пострадало в результате пожара в мае 2022 года вместе с соседним «Домом Чардымова». В сентябре «Дом Самгина» разобрали, и вот теперь восстановили по историческим фотографиям и сохранившимся чертежам.
Как отметил губернатор, самым сложным в процесс воссоздания дома был юридический узел.
«Он включал в себя все: банкротство юридических лиц, судебные разбирательства по расселению и выселению, схемы с обратными выкупами, борьбу с многочисленными мошенническими действиями. Все жилые помещения имели разные статус и степень юридической чистоты», — рассказал глава региона.
Глеб Никитин отметил, что более 100 лет назад «Дом Самгина» существенно повлиял на формирование общей застройки площади Сенной и задал тон всему ее архитектурному облику.
«И сегодня здание снова становится одним из главных символов площади!»— подчеркнул губернатор. Деревянный дом усадьбы Самгина примыкал к дому крестьянина Чардымова без брандмауэрной стены, из‑за чего здания выглядели единым целым. Постройки были возведены по разным проектам и имеют разный статус: дом Чардымова в стиле модерн — объект культурного наследия, а дом Самгина — градоформирующий объект в зоне ОКН.
Генподрядчиком для работ по восстановлению зданий выступил «Нижегородский арендный центр». Была разработана проектная документация, которая прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение в июне 2025 года. Сами работы по реставрации ОКН стартовали весной 2025 года.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области восстановили более 870 объектов культурного наследия.