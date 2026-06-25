Исторический «Дом Самгина» восстановили в Нижнем Новгороде

«И сегодня здание снова становится одним из главных символов площади!»— подчеркнул губернатор. Деревянный дом усадьбы Самгина примыкал к дому крестьянина Чардымова без брандмауэрной стены, из‑за чего здания выглядели единым целым. Постройки были возведены по разным проектам и имеют разный статус: дом Чардымова в стиле модерн — объект культурного наследия, а дом Самгина — градоформирующий объект в зоне ОКН.