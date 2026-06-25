В храме Христа Спасителя простились с Михаилом Ножкиным

В четверг, 25 июня, в Нижнем храме кафедрального собора Христа Спасителя прошла гражданская панихида по народному артисту РСФСР, поэту и композитору Михаилу Ножкину. Проститься с ним пришли около сотни человек, в том числе лидер КПРФ Геннадий Зюганов, актеры Сергей Маховиков, Александр Михайлов, Борис Галкин и Людмила Зайцева. Урна с прахом актера будет захоронена на Ваганьковском кладбище в Москве рядом со своей супругой, филологом Ларисой Голубиной. Артист умер 22 июня после долгой болезни.