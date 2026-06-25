Лукашенко заявил, что встречался с представителями Зеленского в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 25 июня, сообщил, что встречался в Минске с представителями президента Украины Владимира Зеленского после его угроз в адрес Белоруссии и предупредил их о последствиях эскалации.
— На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая», — рассказал белорусский лидер во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.
Он добавил, что в Киеве понимают последствия втягивания страны в конфликт. Политик уточнил, что в приграничье находятся в основном войска теробороны ВСУ, которые не хотят воевать с белорусами, а те также не желают стрелять в них. Также Лукашенко призвал Украину договариваться по-человечески, а не «пылить и кричать», передает РИА Новости.
31 мая Александр Лукашенко назвал «трепом» заявления Киева о возможном ударе по Минску. Он подчеркнул, что у Украины нет достаточного количества бойцов, чтобы напасть на Белоруссию, а в случае возможной атаки Минск даст ответ.