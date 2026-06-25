Лукашенко заявил, что встречался с представителями Зеленского в Минске

— На этом месте недавно были представители Зеленского, прямо сказал: «Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая», — рассказал белорусский лидер во время встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.