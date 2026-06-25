Вкуснее, чем у Басты: томлёные свиные рёбра в терияки-глазури

Достаньте рёбра из холодильника за 30−40 минут до начала готовки, чтобы они согрелись до комнатной температуры. Промокните их насухо бумажными полотенцами со всех сторон — влага мешает образованию корочки. Важно: снимите тонкую плёнку (перитонеум) с внутренней (костной) стороны — если её оставить, она станет резиновой и не даст специям пропитать мясо. В маленькой миске смешайте соль, перец, сушёный чеснок, копчёную паприку и сахар. Натрите этой смесью рёбра со всех сторон, немного втирая пальцами в мясо. Возьмите два больших листа фольги (сложите в два слоя, чтобы не порвалась). Плотно заверните каждую ленту рёбер в фольгу, как в конверт — так, чтобы не оставалось щелей, и сок не вытек. Отправьте в духовку, разогретую до 160 , на 2 часа. Мясо должно стать мягчайшим. Пока рёбра томятся, в чашке смешайте соус терияки, сок лайма и острый соус (если используете). Отставьте в сторону — этот соус пойдёт в самый финальный этап. Через 2 часа аккуратно достаньте рёбра из духовки (не выключайте её, но увеличьте температуру). Не вынимайте мясо из фольги! Просто осторожно разверните верхний слой фольги, загнув её края вниз, чтобы получились высокие бортики, похожие на лодку. Так сок останется внутри, а верх мяса откроется для запекания. Кисточкой обильно смажьте открытую поверхность рёбер готовым соусом терияки с лаймом. Отправьте рёбра обратно в духовку (уже при 220°C) на 20 минут в режиме «верх-низ» или «верхний гриль». Соус закарамелизируется, края подрумянятся и станут слегка хрустящими. Достаньте рёбра, дайте им «отдохнуть» 5−7 минут (чтобы соки равномерно распределились).Нарежьте по косточке и подавайте с овощами или рисом.