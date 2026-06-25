В Калининграде ищут подрядчика для капремонта дороги в районе Аксакова. На эти цели выделили 9,5 миллиона рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит отремонтировать участок улицы Белибейской от пересечения с Аксакова до Белибейского переулка, 2. Специалисты демонтируют старое покрытие на проезжей части и уложат новое. На территории обустроят дождевую канализацию, освещение и тротуар.
Подрядика определят 7 июля. Работы необходимо выполнить в течение 135 дней с даты заключения контракта.
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