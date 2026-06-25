МТС продала 49,9% в своей башенной компании

Источник «Ъ» на телеком-рынке говорит, что сделка «выглядит как техническая, чтобы деконсолидировать долг»: «МТС хочет сама строить опоры и контролировать этот бизнес». «Действительно, у компании достаточно большой долг и ее деконсолидация из периметра группы МТС существенно улучшит финансовое положение группы. При этом нужно понимать, что это очень понятный и стабильный бизнес, который продолжит быть на 100% связан с МТС в качестве основного арендатора башенной инфраструктуры. То есть МТС продолжит фактически так же обеспечивать погашение долга за счет арендных платежей в пользу БИК, при этом не будет иметь на балансе долговых обязательств», — объясняет другой собеседник «Ъ» на телеком-рынке, добавляя при этом, что ЗПИФ связан с «одним из крупных банков».