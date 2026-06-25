Сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину, и в ответ похитили и покалечили его собаку. Об этом сообщают украинские СМИ.
— В Одессе сотрудники военкомата «бусифицировали» собаку… Военкомы схватили мужчину с собакой, он убежал, а собаку забрали, — говорится в материалах.
По информации украинских журналистов, позже мобилизованную собаку обнаружили на улице с переломом лапы. На опубликованных СМИ кадрах видно, как сотрудник военкомата затаскивает джек-рассел-терьера в микроавтобус. Этой же породы был известный в украинских СМИ «пес-талисман» ВСУ по имени Патрон, передает РИА Новости.
До этого в Киеве сотрудники территориального центра комплектования и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями.
Кроме того, 9 мая в Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Инцидент произошел в поселке Межгорье.
Сотрудник украинской полиции в Николаевской области ударил ребенка-инвалида, отца которого насильно мобилизовали работники ТЦК.