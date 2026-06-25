Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники военкомата в Одессе похитили собаку, не сумев мобилизовать мужчину

Сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину, и в ответ похитили и покалечили его собаку. Об этом сообщают украинские СМИ.

Сотрудники военкомата в Одессе не смогли мобилизовать мужчину, и в ответ похитили и покалечили его собаку. Об этом сообщают украинские СМИ.

— В Одессе сотрудники военкомата «бусифицировали» собаку… Военкомы схватили мужчину с собакой, он убежал, а собаку забрали, — говорится в материалах.

По информации украинских журналистов, позже мобилизованную собаку обнаружили на улице с переломом лапы. На опубликованных СМИ кадрах видно, как сотрудник военкомата затаскивает джек-рассел-терьера в микроавтобус. Этой же породы был известный в украинских СМИ «пес-талисман» ВСУ по имени Патрон, передает РИА Новости.

До этого в Киеве сотрудники территориального центра комплектования и полиции насильно затолкали в служебный автомобиль мужчину с психическими отклонениями.

Кроме того, 9 мая в Закарпатской области на западе Украины сотрудники ТЦК открыли огонь по цыганам, когда те попытались штурмовать здание. Инцидент произошел в поселке Межгорье.

Сотрудник украинской полиции в Николаевской области ударил ребенка-инвалида, отца которого насильно мобилизовали работники ТЦК.