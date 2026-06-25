Сотрудники военкомата в Одессе похитили собаку, не сумев мобилизовать мужчину

По информации украинских журналистов, позже мобилизованную собаку обнаружили на улице с переломом лапы. На опубликованных СМИ кадрах видно, как сотрудник военкомата затаскивает джек-рассел-терьера в микроавтобус. Этой же породы был известный в украинских СМИ «пес-талисман» ВСУ по имени Патрон, передает РИА Новости.