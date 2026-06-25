«Зубы дракона»: что это за противотанковые заграждения

Что такое «зубы дракона».
«Зубы дракона» (англ. dragon’s teeth) — это разновидность стационарных фортификационных противотанковых сооружений инженерного типа. Представляют собой врытые в землю надолбы, которые размещают на местности рядами в определенном порядке для блокировки или замедления движения танков, другой бронетехники и автотранспорта противника. Получили свое название благодаря визуальному сходству с нижней челюстью хищников. Первоначально надолбы могли быть каменными или деревянными, но со временем название закрепилось за пирамидальными бетонными и железобетонными блоками, которые используют в современных линиях обороны.
Как выглядят и из чего делают «зубы дракона».
Конструкция выглядит как острый гребень из пирамидальных блоков — пирамид, тетраэдров или схожих многогранных массивных фигур разной высоты, заметных на открытой местности. В качестве материала чаще всего используют бетон или железобетон, который серийно отливается в однотипные блоки. Некоторые могут устанавливаться на бетонные платформы, чтобы затруднить демонтаж конструкции. «Зубы» в передних рядах могут быть ниже, чем в задних — таким образом танк рискует повиснуть днищем на препятствии.
По каким признакам узнать «зубы дракона» на местности:
стоят рядами или в несколько линий на открытой площадке, часто в шахматном порядке;
имеют форму массивных пирамид, тетраэдров или подобных «колышков» из бетона высотой до 120 см;
как правило, крупнее обычных дорожных ограждений;
не образуют сплошную стену, а представляют собой череду отдельных блоков.
Зачем нужны «зубы дракона».
Они используются как противотанковое заграждение, их задача — замедлять или блокировать движение гусеничной и колесной техники. В некоторых случаях они приподнимают днище танка, из-за чего гусеницы теряют сцепление с землей и машина оказывается обездвижена. Сами по себе «зубы дракона» не служат универсальным средством защиты и могут быть демонтированы инженерными войсками противника, поэтому для более эффективной обороны конструкцию дополняют другими инженерными средствами (бермы, противотанковые траншеи, проволочные заграждения, противотанковые ямы-ловушки), а также минами и элементами активной защиты (противотанковые орудия, танки, ДОТы и др.).
В частности, возводящийся Украиной пояс оборонительных сооружений от Харьковской области до Запорожья включает два широких заграждения, за которыми следуют колючая проволока и противопехотные мины; противотанковый ров шириной и глубиной 4 м, примыкающий к высокой земляной насыпи; участок с «зубами дракона»; второй глубокий противотанковый ров, заполненный колючей проволокой; третий противотанковый ров, участок с противотанковыми минами и вторую линию колючей проволоки.
Как работают противотанковые заграждения.
Конструкция замедляет продвижение бронетехники — ей приходится менять маршрут или проходить через специально подготовленные хорошо простреливаемые участки местности.
Такие бетонные надолбы активно применялись с XX века для сковывания маневров танковых армий: известный пример — «Линия Зигфрида» («Западный вал») в Германии, «Атлантический вал» (на западном побережье Атлантики), «Линия Мажино» (во Франции) и др. Во всех случаях «зубы дракона» устанавливались рядами как часть долговременных укреплений перед минными полями, проволочными заграждениями и бункерами, дополнялись противотанковыми ежами, модульными металлоконструкциями («бельгийские ворота») и др.
После 2022 года «зубы дракона» используют Россия и Украина — как на линии фронта, так и в пограничных территориях и на потенциально опасных направлениях. Дополнительно с 2026-го Украина устанавливает противотанковые надолбы на юго-западной границе с Приднестровьем. С весны 2023-го зубы появились на польской стороне границы с Белоруссией. С 2024-го «зубы дракона» начали монтировать на литовско-белорусской границе и на границе с Калининградской областью России, а в мае 2026-го такие сооружения начали устанавливать и в Латвии на границе с Россией.
Чем «зубы дракона» отличаются от барьеров.
Обычные бетонные дорожные барьеры в первую очередь управляют потоками транспорта: разделяют полосы, ограничивают съезды, защищают объекты вдоль дороги. Зубы дракона, напротив, относятся к инженерным заграждениям: они изначально рассчитаны на противодействие тяжелой военной технике, а не на регулирование дорожного движения.
К смежным типам относятся, например, противотанковые ежи — металлические крестовидные конструкции, которые также препятствуют продвижению танков, но отличаются формой и материалом. В визуальном ряду стационарных противотанковых заграждений бетонные «зубы дракона» остаются одним из самых узнаваемых решений.