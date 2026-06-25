Мурашко назвал отличие российского здравоохранения от систем других стран

«Я недавно читал один обзор, где сравнивали системы здравоохранения многих стран. Про российскую систему здравоохранения было написано то, что она постоянно последние годы трансформируется, модернизируется и совершенствуется. Это было отличием от других стран», — сказал Мурашко на торжественном выпускном вечере Пироговского университета.