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Мурашко назвал отличие российского здравоохранения от систем других стран

Мурашко заявил, что российская система здравоохранения постоянно меняется.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главное отличие российской системы здравоохранения от других стран состоит в ее постоянной трансформации, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Я недавно читал один обзор, где сравнивали системы здравоохранения многих стран. Про российскую систему здравоохранения было написано то, что она постоянно последние годы трансформируется, модернизируется и совершенствуется. Это было отличием от других стран», — сказал Мурашко на торжественном выпускном вечере Пироговского университета.

Он также отметил, что Пироговский университет является одним из ведущих в области разработки различных лекарственных препаратов.