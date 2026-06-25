Сказочная школа и снаружи, и внутри

— Перед учениками и учителями предстанет современное, продуманное до мелочей здание, просторные светлые кабинеты, наполненные воздухом и солнечным светом с ощущением свободы и вдохновения, — говорит Вера Кинешова. — Теперь в школе будет не только спортзал, но и гимнастический зал. Появятся различные специализированные кабинеты. Школа — это целый мир, в котором дети проводят значительную часть времени. И архитектура играет огромную роль в формировании атмосферы этого пространства.