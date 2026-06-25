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Сказочная школа и снаружи, и внутри

В Таганском районе реконструируют необычную школу-замок. 25 июня ее директор Вера Кинешова осмотрела ход работ.

В Таганском районе реконструируют необычную школу-замок. 25 июня ее директор Вера Кинешова осмотрела ход работ.

В Товарищеском переулке в центре столицы находится не просто школа, а волшебный замок детства и знаний. Четырехэтажная постройка 1936 года с более поздней пристройкой привлекает внимание всех прохожих необычной архитектурой: эффектная высокая арка у центрального входа и аутентичная декоративная башенка с винтовой лестницей, формирующие узнаваемый исторический облик.

Директор школы № 1270 «Вектор» Вера Кинешова встречает нас на крыльце. Внутри вовсю кипит работа. Прокладка коммуникаций, внутренняя отделка, завершение фасадных работ.

— К началу учебного года здание снова откроется. Я регулярно приезжаю сюда, смотрю, как идет работа, — говорит Вера Павловна.

До реконструкции, по словам директора, школа представляла собой кирпичное строение с поблекшими окнами.

— Единственный спортзал хоть и был сердцем физической активности, но порой становился причиной сложностей при планировании спортзанятий. Столовая не могла принять всех желающих, — вспоминает Вера Кинешова.

Теперь, отмечает директор, когда произошли перемены, школа обретает второе дыхание.

— Перед учениками и учителями предстанет современное, продуманное до мелочей здание, просторные светлые кабинеты, наполненные воздухом и солнечным светом с ощущением свободы и вдохновения, — говорит Вера Кинешова. — Теперь в школе будет не только спортзал, но и гимнастический зал. Появятся различные специализированные кабинеты. Школа — это целый мир, в котором дети проводят значительную часть времени. И архитектура играет огромную роль в формировании атмосферы этого пространства.

Директор учебного заведения добавила, что ученики уже мечтают вернуться в свой обновленный волшебный замок.

СПРАВКА.

В 2024—2025 годах по программе «Моя школа» город провел полную реконструкцию 55 школьных зданий. Сейчас на реконструкции несколько десятков школ. Всего до конца 2033 года в столице модернизируют около 750 учебных заведений.