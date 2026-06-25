Провозгласил себя Богом: главу секты отправили в колонию

Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Краснодарскому краю. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 66-летний житель Апшеронского района признан виновным в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого была связана с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. Также суд установил его причастность к двум эпизодам изнасилования и двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.