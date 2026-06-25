Провозгласил себя Богом: главу секты отправили в колонию

Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор руководителю религиозного объединения «Школа Жизни» Олегу Гармашу. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края, мужчине назначено 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
По данным суда, деятельность секты была пресечена в декабре 2024 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. После рассмотрения материалов уголовного дела Гармаш был признан виновным по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Краснодарскому краю. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что 66-летний житель Апшеронского района признан виновным в создании и руководстве религиозным объединением, деятельность которого была связана с насилием над гражданами и причинением вреда их здоровью. Также суд установил его причастность к двум эпизодам изнасилования и двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Следствие установило, что не позднее 2005 года мужчина организовал религиозное объединение, в которое входили около 25 человек. Новых участников он привлекал под видом оказания психологической помощи. В работе секты использовалась авторская методика, основанная на психологическом воздействии и полном подчинении последователей.
По данным следствия, Гармаш называл себя единственным «проводником между мирами», «Учителем» и «Богом». За неповиновение в объединении предусматривались наказания. Кроме того, как установили правоохранители, мужчина не работал и жил за счет труда участников секты.
Помимо основного наказания суд назначил осужденному ограничение свободы сроком на три года. Также ему запрещено в течение 20 лет заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми.
Читайте также: Советские символы исчезнут из здания в Таллине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.