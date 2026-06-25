«Аэрофлот» счел некорректными упоминания компании по делу Полубояринова

СМИ и администраторам новостных каналов не следует связывать авиакомпанию «Аэрофлот» с сообщениями о задержании бывшего гендиректора Михаила Полубояринова, возглавлявшего перевозчика с ноября 2020 года по март 2022 года, заявила пресс-служба компании в «Максе».
В заявлении «Аэрофлота» говорится, что причины задержания, указанные в публикациях СМИ, не связаны с деятельностью Полубояринова в компании. В связи с этим перевозчик назвал некорректным упоминание авиакомпании в контексте этих сообщений, в том числе в заголовках материалов.
«Учитывая, что в самих же публикуемых текстах представлена информация о причинах данного события, не имеющих отношения к работе топ-менеджера в Аэрофлоте, считаем крайне некорректным упоминание авиакомпании в контексте и, тем более, в заголовках подобных публикаций», — говорится в заявлении пресс-службы.
В компании также сообщили, что запросов от правоохранительных или иных компетентных органов по данному делу в адрес «Аэрофлота» не поступало.
Перевозчик призвал редакции и авторов публикаций «не злоупотреблять “выгодной” подачей заголовков» и не создавать у аудитории ложного впечатления о связи компании с обстоятельствами дела.
Полубояринов покинул пост гендиректора «Аэрофлота» в марте 2022 года.
Ранее в этом месяце Полубояринову предъявили обвинение по ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса (злоупотребление должностными полномочиями), сообщили РБК четыре источника, знакомые с ходом расследования.
По их данным, 19 июня Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал Полубояринова на два месяца.
Как утверждают собеседники РБК, он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного 27 апреля и связанного с санацией Связь-банка и банка «Глобэкс».
Первым обвиняемым по этому делу стал замглавы ВЭБ.РФ Артем Довлатов, которому вменяют злоупотребление должностными полномочиями. С мая он находится под домашним арестом.
Связь-банк и «Глобэкс» столкнулись с серьезными финансовыми трудностями во время мирового финансового кризиса 2008 года. Для их оздоровления государство передало оба банка Внешэкономбанку, который получил на эти цели 212 млрд руб. от ЦБ. Изначально предполагалось, что активы будут восстановлены и проданы в течение нескольких лет, однако процесс затянулся почти на десятилетие.
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