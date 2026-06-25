«Аэрофлот» счел некорректными упоминания компании по делу Полубояринова

Связь-банк и «Глобэкс» столкнулись с серьезными финансовыми трудностями во время мирового финансового кризиса 2008 года. Для их оздоровления государство передало оба банка Внешэкономбанку, который получил на эти цели 212 млрд руб. от ЦБ. Изначально предполагалось, что активы будут восстановлены и проданы в течение нескольких лет, однако процесс затянулся почти на десятилетие.