В Севастополе продлили время работы кафе и ресторанов

«По просьбе предпринимателей продлили время работы кафе и ресторанов до 23:00», — написал он в своем канале в МАКС.
Общественный транспорт, как и прежде, работает до 22:00, заметил он и попросил горожан учитывать это при планировании поездок.
С 21 июня в Севастополе из-за атак ВСУ ввели временные вынужденные ограничения на время работы транспорта и магазинов, отменили все массовые уличные мероприятия.
В ночь на среду ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь, в результате город полностью остался без электричества. На объектах введен особый режим, энергетики устраняют последствия ЧП. Утром украинские боевики предприняли новую атаку, которая была отражена. Два человека получили ранения.
Энергетикам в течение суток удалось вернуть свет в большинство домов. При этом принято решение ввести в городе режим временного ограничения электроснабжения, сообщал ранее губернатор Михаил Развожаев. Также в городе проводится подомовой обход пожилых одиноких людей, которым в сложившейся в городе ситуации необходима помощь.
В четверг сообщалось, что более сотни улиц города и несколько прилегающих населенных пунктов пока остаются обесточенными.