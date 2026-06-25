Росавиация сняла все ограничения на ночные вылеты в Иран

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в диалоге с Тегераном. По его словам, иранская сторона идёт на очень большие уступки в переговорах с Вашингтоном. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательные результаты ещё предстоит оценить.