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Росавиация сняла все ограничения на ночные вылеты в Иран

Росавиация отменила рекомендации, ограничивавшие полёты в Иран. Теперь вылеты российских авиакомпаний снова могут выполняться круглосуточно, сообщила пресс-служба агентства.

Источник: Life.ru

Ограничения действовали с 14 по 24 июня. В этот период рейсы в Исламскую Республику были запрещены с 23:00 до 11:00 по московскому времени.

Теперь все временные рамки сняты, и эксплуатанты воздушного транспорта могут вернуться к привычному расписанию. Соответствующее уведомление уже доведено до перевозчиков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в диалоге с Тегераном. По его словам, иранская сторона идёт на очень большие уступки в переговорах с Вашингтоном. При этом американский лидер подчеркнул, что окончательные результаты ещё предстоит оценить.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

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