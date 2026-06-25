Число рекламодателей в MAX выросло в 7,5 раза за пять месяцев

С января по май 2026 года число рекламодателей в MAX выросло в 7,5 раза, объём трат — в 37 раз, а средний чек — почти в пять раз. В Brand Analytics подтвердили динамику: доля маркированного контента на платформе увеличилась с 0,8% в январе до 5,35% в мае, что перевело её из категории малых в средние.