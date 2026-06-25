Темерницкий диаметр в Ростове-на-Дону обойдется в 40 млрд рублей

Алена Беликова пояснила, что нынешнее соглашение с юридическим лицом «Темерницкий скоростной диаметр» носит декларативный характер — речь идет о протоколе намерений, а не об обязывающих договоренностях. Инициатором проекта выступает АО «Донаэродорстрой»; для разработки финансовой модели привлечена государственная компания «Автодор», накопившая, по оценке Беликовой, уникальные компетенции в сфере возведения платных трасс.