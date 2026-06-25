Зеленский заявил о 40-дневной операции украинских спецслужб против России

В ответ на действия Киева в Госдуме призвали кардинально пересмотреть подходы к ведению боевых действий. Парламентарий Алексей Чепа заявил, что государства, прибегающие к террористическим методам, обязательно должны получать жесткий и соразмерный ответ. По его мнению, такая позиция необходима для того, чтобы отбить у киевского режима желание наносить удары по российской территории.