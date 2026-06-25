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В Гвардейске суд вынес приговор 22-летнему курьеру телефонных мошенников

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично.

22-летний житель Калининграда получил срок за хищение денежных средств у пожилых людей по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Гвардейским районным судом установлено, что в июле 2025 года подсудимый и неустановленные лица, являющиеся участниками ОПГ, обманом похищали деньги у пенсионеров. Руководитель группы звонил пожилым людям по телефону, представляясь сотрудником спецслужб, и убеждал передать средства курьеру для проведения определенных спецмероприятий. В роли курьера выступал подсудимый, который забирал деньги у обманутых людей. В общей сложности злоумышленники похитили более 3 млн рублей у четверых пенсионеров и пытались украсть миллион еще у одной потерпевшей, но не смогли довести дело до конца, поскольку курьера задержали полицейские.

В судебном заседании подсудимый вину в предъявленном обвинении признал частично, отрицая совершение преступления в составе организованной группы. Тем не менее его действия судом квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ как мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба, крупного и особо крупного размера гражданину, организованной группой (5 преступлений); и по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ как покушение на мошенничество в особо крупном размере организованной группой.

К смягчающим обстоятельствам суд отнёс частичное признание вины и раскаяние в содеянном, добровольное возмещение ущерба и принесение извинений потерпевшим, молодой возраст, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

Приговором Гвардейского районного суда калининградцу назначено 5 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

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