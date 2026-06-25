В Гвардейске суд вынес приговор 22-летнему курьеру телефонных мошенников

Гвардейским районным судом установлено, что в июле 2025 года подсудимый и неустановленные лица, являющиеся участниками ОПГ, обманом похищали деньги у пенсионеров. Руководитель группы звонил пожилым людям по телефону, представляясь сотрудником спецслужб, и убеждал передать средства курьеру для проведения определенных спецмероприятий. В роли курьера выступал подсудимый, который забирал деньги у обманутых людей. В общей сложности злоумышленники похитили более 3 млн рублей у четверых пенсионеров и пытались украсть миллион еще у одной потерпевшей, но не смогли довести дело до конца, поскольку курьера задержали полицейские.